موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم، إلى ملعب "أولد ترافورد"، حيث يحتضن قمة الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين الغريمين التقليديين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في ديربي مدينة مانشستر الشهير.

موعد المباراة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

ويبث اللقاء حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium، بصوت المعلق علي الكعبي، مع تغطية تحليلية موسعة تضم نخبة من نجوم الكرة السابقين. كما تنقل عدة قنوات عالمية المباراة، أبرزها Sky Sports في بريطانيا، NBC Sports في الولايات المتحدة، وCanal+ في فرنسا.

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 51 نقطة، ساعيًا لتعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة مطاردة الصدارة. في المقابل، يعاني مانشستر يونايتد من تذبذب في الأداء، حيث يحتل المركز الثالث عشر بـ37 نقطة، ما يزيد من أهمية اللقاء في إطار سعيه لتحسين نتائجه والاقتراب من المراكز الأوروبية.

وتُعد هذه المواجهة أكثر من مجرد ثلاث نقاط، إذ تمثل صراعًا تاريخيًا وهيبة كروية في واحد من أعرق الديربيات في العالم.