فولهم يتقدم على ليفربول بثلاثية فى الشوط الأول

تقدم فريق فولهام لى نظيره ليفربول، بثلاثة أهداف لهدف، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب " كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الآنجليزى لكرة القدم.

أحرز رباعية الشوط الأول اللاعب أليكسيس ماك اليستير فى الدقيقة الـ 14 لصالح ليفربول، بينما جاء الرد قاسى من اصحاب الارض عن طريق ريان سيسيغنون فى الدقيقة الـ 23، وفى الدقيقة الـ 32 جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب أليكس إيوبي، وسجل رودريجو مونيز الهدف الثالث فى الدقيةق الـ 37 من عمر اللقاء.

ويبحث فريق ليفربول عن الظفر بالثلاث نقاط من أجل تأمين تتويجه وحسمه للقب الدورى الانجليزى فى أقرب جولة وتوسيع الفارق مع أرسنال اقرب منافسية على اللقب .

ويتصدر فريق ليفربول قمة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

ودخل آرني سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان خرافينبيرخ، أليكسيس ماك اليستير، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز.

خط الهجوم: كودي خاكبو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.



فيما دخل فريق فولهام اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: يواكيم أندرسن، كالفين باسي، أنتوني روبينسون، تيموتي كاستاني.

خط الوسط: ساسا لوكيتش، ساندر بيرجي، أليكس إيوبي، أندرياس بيريرا، ريان سيسيغنون.

خط الهجوم: رودريجو مونيز.