تأييد حكم الإعدام على قاتلة جارتها المسنة في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم بتأييد حكم الإعدام على المتهمه"وفاء . أ ص" المتهمة بقتل، "عائشة. م.ص" بقرية كفر عبود بمركز ابشواي، بمحافظة الفيوم.

وكانت محكمة الجنايات بالفيوم، أصدرت حكما في فبراير الماضي ، بإحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه في الواقعة، وبعد قرار المفتي، أيدت المحكمة اليوم حكم الإعدام، على المتهمة.

وترجع أحداث القضية إلى شهر أبريل من العام الماضى، عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بعثور أحد المزارعين على جثة غير مكتملة، وأعضاء بشرية منثورة داخل حقله بقرية كفر عبود التابع للوحدة المحلية لقرية أبو كساه، وانتقل لموقع الحادث قوات الأمن وفريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز شرطة أبشواي، وتم نقل الأشلاء التي تبين أنها لسيدة عجوز من سكان القرية ذاتها، الي مشرحة مستشفى أبشواى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات ادارة البحث الحنائي، أنها أشلاء"عائشة.م.ص"، 65 عامًا - ربة منزل، مقيمة بكفر عبود مركز أبشواى وأنها متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام، وأن وراء مقتلها أحدي سكان القرية وتدعى"و.أ. ص"، 55 عاما - ربة منزل.

ودلت التحريات أن المتهمة اقتحمت منزل المجنى عليها ليلًا، وسحبتها إلى إحدى الحجرات، ثم طعنتها بسكين كانت في طيات ملابسها، ثم قطعتها اربا بساطور كان بحوزتها، وألقت بأجزاء جسدها فى الحقول القريبة من القرية، ظنا منها أن الحيوانات الضالة ستلتهما وتضيع معالم الجريمة، وأرجعت التحريات سبب القتل الي سرقة مصوغاتها الذهبية، لمرور المتهمة بضائقة مالية.

وألقى القبض على المتهمة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تبين لها واستقر في يقينها إقدام المتهمة علي قتل المجني عليها، فأحالتها الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.