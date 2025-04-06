بيلاروس ترسل شحنة مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في ميانمار

جهزت وزارة الطوارئ البيلاروسية شحنة مساعدات إنسانية للسكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب ميانمار مؤخرا، وذلك اتباعا لتعليمات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وتشمل شحنة المساعدات عشرين طنا من الإمدادات التي تتضمن بعض المواد الأساسية مثل الخيام والبطانيات والأغذية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

ومن المقرر أن وفدا من بيلاروس بقيادة نائب وزير الطوارئ ألكسندر خودوليف يرافق شحنة المساعدات الإنسانية إلى ميانمار، حيث سيتم تسليمها إلى السلطات المحلية.

وسيتم نقل الشحنة على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة البيلاروسية.

ومن المقرر أن تعيد هذه الطائرة عمال الإنقاذ البيلاروس إلى ديارهم، الذين ساهموا في تخفيف آثار الزلزال في ميانمار.

