الهجرة الدولية: مشكلة الحصول على المياه من أبرز التحديات في مأرب

أكدت منظمة الهجرة الدولية أن مشكلة الحصول على المياه في مأرب تُعد من أبرز التحديات الملحة، حيث تستضيف المحافظة أكبر عدد من النازحين في اليمن.

وأوضحت المنظمة - في تقرير أوردته قناة "اليمن" الفضائية اليوم الاحد – أنها تعمل بدعم من الحكومة الألمانية على تحسين فرص الوصول إلى المياه النظيفة لنحو 118،000 شخص في مدينة مأرب، بمن فيهم الأسر النازحة المقيمة في مخيم الجفينة، أكبر تجمع للنازحين في اليمن.

وأشارت المنظمة إلى أن المشروع يشمل حفر بئر جديد وربطه بشبكة المياه الرئيسية في المدينة، إلى جانب مد خطوط الأنابيب لضمان توفير مصدر مستدام للمياه النظيفة لآلاف العائلات.

وفي هذا السياق، قال عبد الستار إيسويف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن إن الماء ضرورة أساسية للحياة، ومع ذلك، يواجه العديد من الأسر النازحة في مأرب معاناة يومية للحصول عليه.

وأضاف أن المشروع يُعتبر خطوة جوهرية نحو توفير مياه شرب آمنة وموثوقة تُساهم في تحسين الصحة العامة للأسر، وتعزز قدرتهم على استعادة حياتهم بكرامة.

