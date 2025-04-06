ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهجرة الدولية: مشكلة الحصول على المياه من أبرز التحديات في مأرب

عبد الستار إيسويف
عبد الستار إيسويف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت منظمة الهجرة الدولية أن مشكلة الحصول على المياه في مأرب تُعد من أبرز التحديات الملحة، حيث تستضيف المحافظة أكبر عدد من النازحين في اليمن. 

وأوضحت المنظمة - في تقرير أوردته قناة "اليمن" الفضائية اليوم الاحد – أنها تعمل بدعم من الحكومة الألمانية على تحسين فرص الوصول إلى المياه النظيفة لنحو 118،000 شخص في مدينة مأرب، بمن فيهم الأسر النازحة المقيمة في مخيم الجفينة، أكبر تجمع للنازحين في اليمن.

وأشارت المنظمة إلى أن المشروع يشمل حفر بئر جديد وربطه بشبكة المياه الرئيسية في المدينة، إلى جانب مد خطوط الأنابيب لضمان توفير مصدر مستدام للمياه النظيفة لآلاف العائلات.

وفي هذا السياق، قال عبد الستار إيسويف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن إن الماء ضرورة أساسية للحياة، ومع ذلك، يواجه العديد من الأسر النازحة في مأرب معاناة يومية للحصول عليه.

وأضاف أن المشروع يُعتبر خطوة جوهرية نحو توفير مياه شرب آمنة وموثوقة تُساهم في تحسين الصحة العامة للأسر، وتعزز قدرتهم على استعادة حياتهم بكرامة.
 

اليمن مأرب منظمة الهجرة الدولية