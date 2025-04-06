استئناف الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

انتظمت الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إذ شهدت القاعات والمدرجات والمعامل حضورًا طلابيًا مكثفًا والتزامًا تامًا من أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية، في بداية انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من جديد.

وأشاد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، بالانضباط الذي صاحب اليوم الدراسي الأول، مؤكدًا أن جميع الكليات والبرامج الأكاديمية استأنفت عملها وفق الخطة الزمنية المعتمدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الإدارات الفنية قد أنهت استعداداتها المسبقة، حيث جرى تجهيز المدرجات والمعامل والتأكد من جاهزية البنية التحتية التكنولوجية، بما فيها المنصات الإلكترونية الداعمة للتعلم، لضمان تحقيق المخرجات التعليمية المطلوبة.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور عادل التهنئة للمجتمع الجامعي بمناسبة عيد الفطر، معربًا عن تقديره للجهود الاستثنائية التي بذلها العاملون بالجامعة لضمان بداية دراسية ناجحة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التطوير لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية وسوق العمل المحلي والعالمي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية، أن الجامعة حرصت على تعويض أي أيام دراسية تأثرت بالإجازة، مع التركيز على الجانب التطبيقي في البرامج التكنولوجية التي تقدمها الجامعة، بما يعزز مهارات الخريجين.

جامعة طيبة التكنولوجية تستعد لاستقبال الترم الثاني بالعام الجامعي 2024-2025

وكانت جامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، قد استقبلت الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2024-2025، بحزمة من الإجراءات والاستعدادات المكثفة، وذلك بهدف تقديم بيئة تعليمية متميزة تساهم في تحسين تجربة الطلاب التعليمية.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أنه جرى الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية فى العام الجامعي 2024-2025، والتى تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والورش والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعى وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

وأضاف زين الدين، أنه تم تنظيم حفل استقبال للطلاب والطالبات الجدد يحتوي على العديد من الفقرات المتنوعة، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، كما تواصل الجامعة العمل على قدم وساق وفقاً للخطة الشاملة، التى وضعت لاتمام تجهيزات استقبال الطلبة الجدد والقدامى، مؤكداً أن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة.

وأشار رئيس الجامعة، أنه تم الانتهاء من إعداد وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، كما تجري عملية توزيع الطلبة على البرامج الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت أن العام الجامعى 2024 /2025 أن الفصل الدراسى الثانى يبدأ اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.