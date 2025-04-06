السعر الرسمي للدولار لدى المركزي يقفز بنحو 53 قرشا بختام تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي قفزة ملحوظة أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية، خلال تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وارتفع السعر الرسمي للدولار بنحو 53 قرشًا، ليصل في ختام التعاملات إلى 51.0564 جنيه للشراء و51.1944 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.5296 جنيه للشراء و50.6669 جنيه للبيع في نهاية الأسبوع الماضي.

كما شهد متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، وفقًا لمتوسطات الأسعار التي ينشرها البنك المركزي، ارتفاعًا مماثلًا، مسجلًا 51.0728 جنيه للشراء و51.1728 جنيه للبيع، مقابل 50.5474 جنيه للشراء و50.6474 جنيه للبيع خلال آخر جلسات الأسبوع الماضي.

وشهدت بداية تعاملات اليوم صعودًا ملحوظًا في أسعار الدولار داخل عدد من البنوك المحلية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري نحو 51.11 جنيه للشراء و51.21 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنكي مصر والإسكندرية نحو 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل الدولار 51.18 جنيه للشراء و51.28 جنيه للبيع، في حين بلغ في المصرف المتحد 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع.

وفي بنك saib سجل الدولار 51.16 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر 51.15 جنيه للشراء و51.25 جنيه للبيع.