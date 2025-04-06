شكر واجب.. نضال الشافعي يوجه رسالة لكل من واساه في وفاة زوجته

وجه الفنان نضال الشافعي رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، بعد وداع زوجته إلى مثواها الأخير.

وقال الفنان نضال الشافعي: “رسالة شكر لكل من قدّم واجب العزاء له سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق كل وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن من الحضور”.

وتابع نضال الشافعي: “نلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف، شكر الله سعيكم وعظّم أجركم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ولكم جزيل الشكر والمحبة ونسألكم للفقيدة الدعاء بالرحمة والمغفرة”.

وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي

توفيت، مساء يوم الخميس، زوجة الفنان نضال الشافعي، عقب أيام قليلة من رحيل والدتها، وقالت عبر حسابها بفيس بوك: البقاء والدوام لله.. أمي في ذمة الله.