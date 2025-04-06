البورصة تخسر 73.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 73.4 مليار جنيه، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2,167 تريليون جنيه.

يأتي ذلك علي خلفية تراجع الأسواق العالمية بعد القرارات الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 3.34%، ليغلق عند مستوى 30,639.52 نقطة، كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 3.75%، ليغلق عند مستوى 3,198.49 نقطة.

كما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 4.84%، ليغلق عند مستوى 8,649.18 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 4.58%، ليغلق عند مستوى 11,941.06 نقطة.

وتراجع مؤشر "EGX TR" بنسبة 3.34%، ليغلق عند مستوى 13,479.04 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 3.66% ليغلق عند 38,086.84 نقطة، كما انخفض مؤشر "EGXSP" بنسبة 3.73%، ليغلق عند مستوى 6,999.59 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 83.6 مليون جنيه، 46.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 130.5 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.8 مليار سهم، من 95.2 ألف صفقة منفذة.