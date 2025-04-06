تعليم الفيوم يفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة مشروعات التربية الزراعية

حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المشروعات في مجال التربية الزراعية للعام الدراسي 2025/2024م.

وقد شاركت مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم في مسابقة المشروعات - مشروع الاستزراع السمكي مع نبات الأزولا الذي فاز به الطلاب أسر عمر دكروري السيد، ومحمد عمر دكروري السيد، وحمزة محمد سيد محمد من مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم.

كما أبدع الطلاب في مسابقة تدوير المخلفات، حيث فاز بها كل من الطلاب : أسر محمد فاروق، وعبدالله محمد يحي، وعبدالرحمن مصطفى محمود.

وفي هذه المناسبة، تقدم الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأسمى التهاني للطلاب الفائزين الذين أظهروا تميزًا في ابتكار حلول عملية ومستدامة في مجال التربية الزراعية، كما وجه رسالة شكر وتقدير وائل محمد بدر الدين، موجه عام التربية الزراعية بالمديرية، وكذلك رضا علي روبي حافظ، ومصطفى أحمد عبد المعز، معلمي التربية الزراعية بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، وذلك للجهود المبذولة في دعم وتشجيع الطلاب لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وتعكس هذه المشاركة فخر تعليم الفيوم بطلابها المبدعين في مختلف المجالات، ودعم وزارة التربية والتعليم المستمر لابتكارات الشباب وتطويرهم في إطار رؤية الدولة لبناء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات البيئية والزراعية.

تهنئة حارة للطلاب الفائزين، ونتمنى لهم مزيدًا من التميز والنجاح في المستقبل.