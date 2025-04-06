الدولي للجمباز يطمئن على جاهزية مصر لاستضافة أحداث عالمية في الباركور

حرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، على اصطحاب السيد تشارليز بيريير رئيس اللجنة الفنية لجمباز الباركور بالاتحاد الدولي، في جولة بنادي النادي فرع شيراتون، لتفقد عدد من المنشآت، وذلك على هامش تنظيم دورة دولية للحكام والمدربين في القاهرة.

وشهدت الجولة، زيارة عدد من منشآت النادي وفي مقدمتها قطعة من الأرض مخصصة لإنشاء ملعب باركور مطابق للمواصفات العالمية تمهيدا لاستضافة عدد من الأحداث والبطولات الدولية والقارية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين، ان الاتحاد المصري يستهدف الحصول على حق تنظيم نسختين من بطولة العالم لجمباز الباركور، على أن تقام واحدة منها في محافظات الصعيد، فيما تستضيف القاهرة النسخة الثانية من البطولة العالمية.

وأوضح "أمين"، أن الجمباز المصري بات يحتل مكانة مميزة على مستوى العالم، وأصبح لدى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للجمباز، ثقة كبيرة في الاتحاد المصري والدولة المصرية وقدرتها على تنظيم واستضافة أكبر الأحداث والمناسبات الدولية.

وتابع: "تألقنا وقدمنا أداء مبهر في استضافة العديد من المناسبات العالمية أبرزها سلسلة بطولات كأس العالم للجمباز الفني وبطولات الفراعنة الدولية في مختلف فروع اللعبة، فضلا عن عدد كبير من البطولات القارية، والآن نستعد لاستضافة بطولات عالمية في فرع الباركور".

وأشاد إيهاب أمين بالدعم الكبير المقدم من الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للرياضة المصرية، وتوفير كافة الامكانيات التي تمكن الاتحادات والمنتخبات من تقديم أفضل أداء ممكن، وهو ما نتج عنه تطور غير مسبوق على جميع المستويات الإدارية والفنية والتنظيمية.

ويستعد الاتحاد المصري للجمباز لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وذلك بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.