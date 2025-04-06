تطورات جديدة في أزمة زيزو مع نادي الزمالك.. فيديو

رغم تداول الأنباء المتواصلة حول احتمالية بقاء أحمد مصطفى زيزو في نادي الزمالك، يبدو أن الأمور تتجه نحو حسم انتقاله إلى النادي الأهلي في صفقة مرتقبة، وأكدت مصادر موثوقة أن اللاعب قد وقع بالفعل على عقود انتقاله للأهلي، وتم إتمام جميع تفاصيل الصفقة، فيما ينتظر النادي الأحمر التوقيت المناسب للإعلان الرسمي عن الصفقة.

في السياق ذاته، وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى مسؤولي الأندية، مؤكداً أن النادي الأهلي عانى في الماضي من تأخر التجديد مع لاعبين مثل أحمد فتحي وعبدالله السعيد، مما أدى إلى مغادرتهما، وهو نفس السيناريو الذي يواجهه الزمالك حالياً مع زيزو بسبب تأخر التجديد معه.

من جانبه، أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية، أن زيزو لم يجدد عقده مع النادي حتى الآن وأن المفاوضات لا تزال جارية، مؤكداً أن التصريحات التي أدلى بها والد اللاعب حول وجود "أخبار سعيدة" هي أمور يجب أن يتم الاستفسار عنها منه. وفيما يتعلق بموقف اللاعب، شدد سالم على أن زيزو لا يزال متمسكاً بناديه، وأن الاتفاق مع الزمالك سيتم قريباً.

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