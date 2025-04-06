موعد مباراة روما ضد يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم المواجهة المرتقبة بين روما ويوفنتوس في إطار منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2024/2025، والتي تأتي في وقت حاسم لكلا الفريقين وسط منافسة قوية على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ستكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات بين فريقين تاريخيين يسعيان لتحقيق أهدافهما هذا الموسم.

فيما يتعلق بالمباراة، يدخل روما المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه سبع انتصارات متتالية، كان آخرها الفوز الصعب على ليتشي بهدف قاتل من المهاجم أرتم دوبياك.

هذا التألق تحت قيادة المدرب المخضرم كلاوديو رانييري وضع الفريق في موقف قوي للمنافسة على مقاعد دوري الأبطال، مع تحسن ملحوظ في الدفاع حيث استقبل الفريق هدفًا واحدًا فقط في آخر سبع مباريات.

أما يوفنتوس، فيمر بفترة غير مستقرة، حيث فقد موقعه المعتاد بين الأربعة الكبار. رغم ذلك، نجح المدرب الإيطالي إيجور تيودور في تحقيق بعض النتائج الإيجابية مؤخرًا، كان أبرزها الفوز أمام جنوى بهدف اللاعب كينان يلدز. الفريق لا يزال في السباق على التأهل لدوري الأبطال، إذ يفصله عن المركز الرابع نقطة واحدة فقط، مما يزيد من أهمية هذه المباراة في تحديد مستقبل السيدة العجوز في سباق التأهل الأوروبي.

موعد المباراة:

تقام المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب تورينو الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة:

تنقل المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية، التي تمتلك الحقوق الحصرية لنقل الكالتشيو الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يمكن متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD 1.