إصابة في الكتف تبعد جون سينا عن البطولات الرياضية

تعرض نجم المصارعة العالمي والممثل الشهير جون سينا لإصابة قوية في الكتف أثناء التدريب استدعت خضوعه لعملية جراحية دقيقة مما أدى إلى ابتعاده المؤقت عن البطولات والفعاليات الرياضية التي اعتاد جمهوره على رؤيته فيها.

أصيب جون سينا المعروف بلياقته البدنية العالية وروحه القتالية خلال إحدى التدريبات المكثفة حيث شعر بآلام حادة في الكتف الأيسر وتبين لاحقًا أنها تمزق في الأربطة والعضلات المحيطة بالمفصل وبعد سلسلة من الفحوصات قرر الفريق الطبي أن الجراحة هي الخيار الأمثل للحفاظ على حالته الصحية وتفادي مضاعفات أخطر.

وكانت الجراحة قد تمت بنجاح ولكن فترة التعافي قد تستغرق عدة أشهر مما يعني أن سينا سيغيب عن حلبات المصارعة وأي مشاركات رياضية أو تصويرية تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا وهذا الغياب أثار تساؤلات لدى جمهوره حول مستقبله الرياضي و خاصة مع تقدمه في السن وازدحام جدول أعماله السينمائي.

أكد جون سينا في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيعود أقوى مما كان مشيرًا إلى أنه سيتبع برنامج إعادة تأهيل صارم ليستعيد لياقته الكاملة كما شكر جمهوره على الدعم الكبير الذي تلقاه خلال فترة الإصابة.

جون سينا ليس فقط مصارعًا محترفًا بل رمزًا للثبات والإصرار وغيابه عن الساحة مؤقت بالتأكيد سيترك فراغًا كبيرًا ولذلك ينتظره جهوره عودته بشغف سواء على الحلبة أو على الشاشة مؤمنين بأن نجمهم المفضل لا يعرف الهزيمة حتى أمام الإصابة.

وأعلن في وقت سابق عن إصابة جون سينا بتمزق كبير فى الكتف أثناء التدريب بعدما كان قد حصد بطولة العالم 15 مرة وقام المصارع الأمريكي بإجراء فحوصات أكدت أنه بحاجة إلى إجراء جراحة عاجلة أجراها بالفعل وبعد نجاح الجراحة بات بحاجة إلى فترة للتعافي لا تقل عن 6 أشهر لتتأكد عدم مشاركته في بطولة راسلمانيا الـ 32.

ونشرالموقع الرسمي للمصارعة الحرة العالمية الترفيهية "WWE" صورًا لسينا منذ اللحظة الأولى لدخوله المستشفى حتى انتهاء الجراحة وإشارة الطبيب الجراح بيديه بعلامة (OK) معلنًا نجاح الجراحة.

وقام نجم المصارعة سيزارو بزيارة جون سينا في المستشفى حيث أوضح لسينا تفاصيل ما سيمر به في الفترة المقبلة باعتباره سبق وأجرى جراحة مماثلة نوفمبر الماضي.