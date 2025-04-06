برنامج تدريبي لتأهيل المرشحين لشغل المناصب القيادية الأكاديمية بجامعة القناة

أعلن مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة عن تنظيم الدورة الحادية عشرة من البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية الأكاديمية، والذي يستهدف المرشحين لتولي منصب عميد كلية أو معهد، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تعقد الدورة خلال أيام 16 و17 و19 من أبريل 2025، بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

يأتي هذا البرنامج في إطار حرص الجامعة على إعداد الكوادر الأكاديمية المؤهلة لشغل المناصب القيادية، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وضمان استمرارية التطوير الأكاديمي والإداري.

وأفاد الدكتور عبد الرحيم أحمد علي، المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، بأن الشهادة الممنوحة للمشاركين في البرنامج تمتد صلاحيتها لثلاث سنوات، وفقاً لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى أهمية هذه البرامج في تمكين المرشحين من اكتساب المهارات القيادية والإدارية اللازمة لتولي المهام الأكاديمية العليا بكفاءة واقتدار.