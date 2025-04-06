ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالشرقية

شَنت ادارة تموين أولاد صقر حملة تموينية برئاسة محمد شعير مدير الادارة ومحمد اسامة رئيس الرقابة للمرور بدائرة مركز اولاد صقر بالشرقية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 طن اسمدة زراعية مجهولة المصدر وتم تحرير محضر برقم 1575 و 1576 جنح اولاد صقر .

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.