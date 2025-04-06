موعد مباراة منتخب الكرة النسائية أمام الأردن

يخوض المنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان جاد المدير الفني للمنتخب مباراته أمام نظيره الاردني وديا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للسيدات ٢٠٢٦ بالمغرب.

حيث يلتقي المنتخبين على استاد الدفاع الجوي، لتكون هذه المباراة الثانية التي تجمعهم.

حيث فاز المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية على نظيره الأردني بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التى أقيمت ، الجمعة الماضيى، على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر استعدادا لمواجهة غانا، في إطار منافسات الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل أهداف منتخب الكرة النسائية المصري، اللاعبات ليلى شريف ونادين غازي ونادية صوان.

وقد قام المنتخب الوطني للكرة القدم النسائية أمس السبت، بخوض مران قوي وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة لمباراة المنتخب الثانية امام نظيره منتخب الأردن وديا.