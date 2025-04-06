حبس 4 أشخاص بتهمة التحرش بصديقة أحدهم بعين شمس

قررت نيابة عين شمس حبس 4 أشخاص في التحرش بصديقه أحد المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

القت اجهزة الامن بالقاهرة القبض على 4 أفارقة بعد مشاجرة طاحنة بينهم بسبب التحرش بصديقة أحدهم بمنطقة عين شمس .

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل ، مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى وطرف ثان 3 أشخاص بحوزتهم 2 سلاح أبيض "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول" لقيام الطرف الثانى بمعاكسة صديقة الأول وقيامهم بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.