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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الجونة أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الرسمي لمواجهة بتروجت، اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر .

وجاء تشكيل فريق الجونة لمباراة بتروجت كالآتي :

ويتنافس الجونة وبتروجت بالمجموعة الأولى برفقة فرق مودرن سبورت، والزمالك، وسموحة، الأمر الذى يجعل المنافسة على أشدها بين جميع فرق المجموعة .

ويتصدر بتروجت المجموعة برصيد 9 نقاط، ويليه الجونة برصيد 4 نقاط، ثم مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والزمالك رابعاً برصيد نقطة واحدة، وأخيراً يتذيل سموحة الترتيب في المركز الخامس دون نقاط.

تشكيل فريق الجونة لمباراة بتروجت الجونة فريق الجونة تشكيل فريق الجونة الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر علاء عبد العال