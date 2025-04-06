تشكيل الجونة أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الرسمي لمواجهة بتروجت، اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر .

وجاء تشكيل فريق الجونة لمباراة بتروجت كالآتي :

ويتنافس الجونة وبتروجت بالمجموعة الأولى برفقة فرق مودرن سبورت، والزمالك، وسموحة، الأمر الذى يجعل المنافسة على أشدها بين جميع فرق المجموعة .

ويتصدر بتروجت المجموعة برصيد 9 نقاط، ويليه الجونة برصيد 4 نقاط، ثم مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والزمالك رابعاً برصيد نقطة واحدة، وأخيراً يتذيل سموحة الترتيب في المركز الخامس دون نقاط.