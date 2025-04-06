رئيس جامعة بنها يستقبل وزير التجارة العراقي

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتور أثير داود سليمان الغريري وزير التجارة العراقي، والدكتور مصطفى حسين القنصل العراقي بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور مجدي مليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة ، والدكتور حسني مهران عميد كلية التجارة الأسبق ، وعدد من أساتذة الكلية.

وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر الجيزاوي، بوزير التجارة العراقي وأحد خريحي جامعة بنها ، معربا عن سعادته وتقديره لحضوره جامعة بنها، كونه أحد النماذج المشرفة من أبناء الجامعة حيث أنه حاصل على الماجستير من كلية التجارة بالجامعة.

وأكد "الجيزاوي" أن جامعة بنها تفتخر دائما بخريجيها الذين حققوا تميزا ونجاحا في حياتهم المهنية ، لافتا أن الجامعة حريصة علي التواصل مع الخريجين بصفة عامة ، وخريجيها من الطلاب الوافدين بصفة خاصة.

وأضاف الجيزاوي، أن جامعة بنها تعمل على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لأبنائها الطلاب الوافدين ، مشيرا إلي أن أعداد الطلاب الوافدين العراقيين هم الأكثر عددًا على مستوى الطلاب الوافدين بالجامعة.

من جانبه أعرب الوزير العراقي عن شكره وتقديره وسعادته البالغة بحفاوة الاستقبال من جامعة بنها، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين مصر والعراق على كافة المستويات.

يذكر أن الدكتور أثير داود سليمان الغريري وزير التجارة العراقي قد حصل علي درجة ماجستير الاقتصاد من كلية التجارة بجامعة بنها عام 2017م بعنوان " دراسة تحليلية للميزان التجاري في العراق".

استقبال وزير التجارة العراقي

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