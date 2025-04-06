ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غرفة القاهرة تبحث توطين صناعة الأدوات الصحية وزيادة صادراتها

رئيس غرفة القاهرة
رئيس غرفة القاهرة أيمن العشري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة اليوم الأحد مع فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية سبل توطين الصناعة في هذا القطاع وزيادة الصادرات به طبقا لتوجهات الدولة بتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات في قطاع الأدوات الصحية.
وقال العشري إن خطة الغرفة تستهدف السعي لتوطين الصناعات في الأنشطة المختلفة في ظل توجهات القيادة السياسية لتوطين الصناعة والسعي لجذب مزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات وزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى المستهدف وهو 145 مليار دولار سنويا.
وكشف رئيس غرفة القاهرة إنه سيتم الإعلان عن اجتماع موسع يضم كافة الشعب التجارية بالغرفة في الأنشطة المختلفة لبحث سبل التطوير والتنمية ومقترحات توطين الصناعات وزيادة الصادرات المصرية ، لافتا إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم توجيه الدعوة للشعب التجارية لحضور الاجتماع ، والإعلان عن موعده رسميًا لمناقشة خطة كل شعبة ورؤيتها لتطوير وتنمية قطاعها وكيفية فتح أسواق تصديرية جديدة ، وما المطالب والمقترحات التي تحقق ذلك من وجهة نظر منتسبي كل شعبة.
من جانبه أشاد فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بمساندة أيمن العشري للشعب التجارية بالغرفة من أجل تحقيق خطة الغرفة طبقا لمستهدفات الدولة فيما يتعلق بتعميق الصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية في كل قطاع بشكل عام وفي قطاع الأدوات الصحية بصفة خاصة.
وأعرب "عبد الجليل" عن تفاؤله للمرحلة القادمة في ظل المساندة القوية من "العشري" ووقوفه خلف الشعب التجارية التي تمثل كافة القطاعات ومناقشة مطالبها ومقترحاتها من أجل تسهيل عملية توطين الصناعة ، وضخ استثمارات جديدة تؤدي في النهاية إلى إيجابيات كثيرة ومتنوعة منها التوسع في الإنتاج محليا وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب ومساندة ملف التصدير الذي نسعى جميعا إلى تحقيق مستهدف الدولة بزيادته.
 

توطين الصناعة زيادة الصادرات الادوات الصحية الغرفة التجارية بالقاهرة أيمن العشري فوزي عبد الجليل الصناعة المحلية توجيهات القيادة السياسية جذب الاستثمارات الشعب التجارية الاستثمار في مصر فتح أسواق تصديرية تنمية الصادرات المصرية الصناعة الوطنية خطة الدولة الاقتصادية تعميق الصناعة فرص عمل للشباب زيادة الإنتاج المحلي اجتماع الشعب التجارية تنمية القطاعات الصناعية قطاع الأدوات الصحية المساندة الحكومية خطة الغرفة التجارية الصادرات المصرية الأسواق الخارجية