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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس عاصمة مصر.. علاء عبد العال يشدد على حسم مباراة بتروجت

علاء عبدالعال المدير
علاء عبدالعال المدير الفني للجونة
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يلتقي اليوم الأحد ، فريقي بتروجت والجونة في مواجهة قوية ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك على استاد بتروسبورت، في الرابعة عصر اليوم .

وشدد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، بضرورة حسم المباراة واستغلال نقاط ضعف الفريق المنافس، والدفع بكافة امكانيتهم لانهاء المباراة لصالحهم.

وتابع علاء عبد العال المدير الفني المباريات السابقة لفريق بتروجت وآخرها مواجهة الزمالك في الجولة الماضية من كأس عاصمة مصر، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.

ويتنافس الجونة وبتروجت بالمجموعة الأولى برفقة فرق مودرن سبورت، والزمالك، وسموحة، حيث يتصدر بتروجت المجموعة برصيد 9 نقاط، ويليه الجونة برصيد 4 نقاط، ثم مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والزمالك رابعاً برصيد نقطة واحدة، وأخيراً يتذيل سموحة الترتيب في المركز الخامس دون نقاط.

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