وفاة رجل الأعمال السكندري ميشيل أحد.. صاحب أكبر أسطول سيارات في مصر

توفي منذ قليل، رجل الأعمال ميشيل أحد الملياردير السكندري ورجل الأعمال المعروف بـ إمبراطور السيارات، بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في محافظة الإسكندرية.

وكتبت إحدى أفراد أسرته نعيًا له قائلة: فقدت أسرتنا اليوم أحد أروع أركانها، الإنسان ذو النفس الجميلة والروح الرائعة، نعم الأخ وصديق عمر مفعم بالمحبة والتقدير، إلى رحاب الله مصحوبًا بدعواتنا لك بالرحمة ونعم السكن وحسنت مرتفقا.. ميشيل أحد الله يرحمك سنفتقدك كثيرا، مع السلامة.

ورجل الأعمال السكندري ميشيل أحد هو تاجر أدوات كهربائية بالإسكندرية وصاحب توكيل ومصانع Bticino فى مصر ويمتلك مجموعة نادرة من السيارات تشمل ماركات رولز رويس وبوجاتى و فيرارى وهو أيضا صاحب أشهر جراج فى الإسكندرية وصاحب اشهر جراج فى مصر، جراج ميشيل احد فى الاسكندرية .