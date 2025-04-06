موعد مباراة فولهام وليفربول والقنوات الناقلة

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد، نحو ملعب " كرافين كوتاج"، لمتابعة مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد لصلاح لاعب المنتخب الوطنى، امام نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الآنجليزى لكرة القدم.

ويبحث فريق ليفربول عن الظفر بالثلاث نقاط من أجل تأمين تتويجه وحسمه للقب الدورى الانجليزى فى أقرب جولة وتوسيع الفارق مع أرسنال اقرب منافسية على اللقب .

ويتصدر فريق ليفربول قمة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

ويدخل آرني سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان خرافينبيرخ، أليكسيس ماك اليستير، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز.

خط الهجوم: كودي خاكبو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.



فيما يدخل فريق فولهام اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: يواكيم أندرسن، كالفين باسي، أنتوني روبينسون، تيموتي كاستاني.

خط الوسط: ساسا لوكيتش، ساندر بيرجي، أليكس إيوبي، أندرياس بيريرا، ريان سيسيغنون.

خط الهجوم: رودريجو مونيز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ليفربول وفولهام قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق beIN Connect.