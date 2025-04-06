أبرز الغائبون عن الموسم السينمائي.. نجوم اكتفت بموسم دراما رمضان

شارك عدد من نجوم الصف الأول السينمائي، خلال موسم دراما رمضان ٢٠٢٥، واكتفى عدد من النجوم المشاركات الدرامية، وغابوا عن الموسم السينمائي لعيد الفطر..

هشام ماجد

أحد أبرز نجوم الكوميديا خلال تلك الفترة، واستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً على مستوى السينما والدراما، وأن يوازن بينهم، وحقق من خلال الجزء الثاني لمسلسل أشغال شقة نجاح كبير، واكتفى بعام مليئ بالأعمال السينمائية والدرامية.

أحمد السقا

بعد المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، ورغم عدد من الانتقادات الشديدة التي وجهت للعمل، إلا أن الفنان أحمد السقا، أحد أبطال المسلسل، اكتفى بالدراما، ولم يشارك في موسم عيد الفطر السينمائي.

كريم فهمي

حقق الفنان كريم فهمي نجاحاً كبيراً من خلال مشاركته في الموسم الرمضاني بمسلسل "وتقابل حبيب"، وتجسيد شخصية فارس أبو العزم، والتي لاقت قبولاً كبيراً مع الجمهور، وحققت نجاح على مستوى العالم العربي.

واكتفى الفنان كريم فهمي بالموسم الرمضاني، ولم يشارك في الموسم السينمائي الحالي لعيد الفطر.

أسر يس

قدم الفنان آسر يس مسلسل رمضاني "قلبي ومفتاحه"، مع الفنانة مي عز الدين، وعدد كبير من النجوم، وحقق المسلسل حاله مختلفه وبعيده عن المنافسة، على مستوى فكرة المسلسل، والطرح الذي قدمه، إلى جانب حالة التناغم بين الأبطال.

ولم يشارك الفنان آسر يس في الموسم السينمائي لعيد الفطر، مكتفياً بالمشاركة الدرامية.