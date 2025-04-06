محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة الرسمية الدولية.. صور

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المدرسة الرسمية الدولية «مؤسسة المدارس الدولية في مصر»، بمحور 30 يونيو بشرق مدينة كفر الشيخ، لمتابعة سير العملية التعليمية، والأنشطة الطلابية، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أيمن قطب، مدير المدرسة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

حيث تفقد محافظ كفر الشيخ، منطقة ألعاب الأطفال بالمدرسة، وغرفة الفنون المخصصة لتنمية المهارات الإبداعية، وعدد من الفصول المدرسية من مرحلة رياض الأطفال (KG1) حتى الصف السادس الابتدائي، والتي تضم 662 طالبًا وطالبة موزعين على 25 فصلًا مدرسياً، بمتوسط كثافة لا يتجاوز 25 طالبًا في الفصل الواحد، كما شهد خلال جولته عدداً من العروض والأنشطة الفنية والثقافية التى قدمها طلاب وطالبات المدرسة الرسمية الدولية.

واطلع المحافظ، مشروعات تطوير المدرسة التي تشمل ملعب كرة قدم خماسي، وملعب بدل، بالإضافة إلى مشروعي حمام السباحة والملعب الثلاثي، وذلك في إطار خطة تطوير التعليم بالمحافظة.

وأعرب عن سعادته بالتطور الملحوظ في المدرسة، قائلًا: «نشيد بالبنية التحتية الحديثة والمتطورة التي توفر بيئة تعليمية مثالية ومتميزة لأبنائنا»، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لقطاع التعليم، والعمل على تذليل جميع العقبات وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان جودة ونجاح العملية التعليمية.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ كفر الشيخ لمتابعة المشروعات الخدمية والتعليمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم وجودة الحياة للمواطنين.

1000101913

1000101905

1000101915

1000101901

1000101893

1000101885