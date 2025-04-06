رئاسة الأقصر تستحدث منفذا مروريا جديدا بالكرنك لتسهيل حركة المركبات.. صور

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، عن استحداث منفذ مروري جديد أمام شارع الشيخ موسى بمنطقة الكرنك، وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة شرطة مرور الأقصر اللواء ضياء ماهر، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتطوير وتحسين محاور الحركة المرورية والحد من حوادث سير المركبات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الكرنك

وأوضح رئيس مجلس مدينة الأقصر، أن المنفذ المروري الجديد تم إنشاؤه بالمواصفات الفنية التي تضمن سلامة المواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية أمام شارع الشيخ موسى بالكرنك، مشيرًا إلى أنه تم استحداث فتحة مرورية بالجزيرة الوسطى أمام شارع الشيخ موسى بالكرنك، وذلك لتسهيل حركة المركبات والحد من مرور قائدي المركبات في الإتجاه العكسي للوصول إلى كوبرى طريق الكباش المواجه لحديقة الكومنولث.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ أعمال ترميم للجزيرة الوسطى بتركيب بلاط الإنترلوك، تيسيراً على المواطنين، وذلك من قبل رجال حي شمال، فضلاً عن متابعه التعديل المروري الجديد ومتابعة مدى تأثيره على تحسن الحالة المرورية بالمنطقة.

تنفيذ أعمال تطوير وتشجير الجزيرة الوسطى في شارع سلمي سليم بالأقصر

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد وجه برفع كفاءة شارع سلمي سليم بمدينة الأقصر، باعتباره أحد أهم الشوارع بالمحافظة نظرا لكونه مدخلاً مميزاً لمعابد الكرنك، حيث يتردد عليه العديد من السياح من مختلف دول العالم.

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي، أنه بدء تنفيذ أعمال تطوير وتشجير وزراعة الجزيرة الوسطى بالشارع، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير والتشجير بشارع سلمي سليم، يتم تنفيذها بطول 1 كم ، وتتم الأعمال بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين والشركة المنفذة لأعمال التشجير بالمحافظة، وذلك بالتوازي مع إعادة أعمال تركيب الإنترلوك وترميم البلدورات بالمونة الأسمنتية .

شارك في أعمال التشجير، حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، وتحت إشراف الدكتور ياسر الصاوي مدير الادارة العامة للحدائق والبساتين، وأحمد عوض الله رئيس حى شمال، والمهندس عمرو عز الرجال مسؤول التشجير بالمحافظة، وعمال الحي والمعدات.

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تشجير الجزيرة الوسطى (3)

تشجير الجزيرة الوسطى (4)

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تشجير الجزيرة الوسطى (6)

تشجير الجزيرة الوسطى (7)

تشجير الجزيرة الوسطى (8)

تشجير الجزيرة الوسطى (9)

تشجير الجزيرة الوسطى (10)

تشجير الجزيرة الوسطى (11)

تشجير الجزيرة الوسطى (12)

تشجير الجزيرة الوسطى (13)

فتح المنفذ المروري (1)

فتح المنفذ المروري (2)

فتح المنفذ المروري (3)

فتح المنفذ المروري (4)

فتح المنفذ المروري (5)

فتح المنفذ المروري (6)

فتح المنفذ المروري (7)

فتح المنفذ المروري (8)