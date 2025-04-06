تعليم القليوبية تنشر نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية

نشرت مديرية التربية والتعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية والمقرر إجراؤها بنظام البوكليت نهاية الفصل الدراسي الجاري في إطار تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بإجراء إمتحانات أخر العام بالنظام الجديد.

وأوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن النماذج الاسترشادية تهدف إلى تدريب طلاب الشهادة الإعدادية على نظام البوكليت والمقرر تنفيذه خلال امتحانات أخر العام هذا الفصل الدراسي في المواد المختلفة والتي جرى نشرها علي منصات التواصل الاجتماعي وموقع المديرية الرسمي على الانترنت والمنصات التعليمية للمدارس المختلفة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية المقبلة نهاية الفصل الدراسي الجاري والتأكيد على أهمية تطبيق نظام البوكليت للحد من الغش وتحقيق العداله بين الطلاب.

نماذج استرشادية

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