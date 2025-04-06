الكرة النسائية.. البنك الأهلي يكثف تدريباته للقاء الأهلي (صور)

قام فريق الكرة النسائية بنادي البنك الأهلي بقيادة محمد كمال المدير الفني للفريق، بعمل تدريبات بدنية مكثفة وذلك في آطار الاستعدادات لملأقاة فريق الأهلي ضمن منافسات الدوري الجاري "دوري حسم اللقب".

حيث يستضف نادي البنك الأهلي نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية يوم الجمعة المقبل على ملعب نادي البنك الأهلي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وعقد محمد كمال المدير الفني جلسة مع اللاعبات لتوجيههم في المباراة واستغلال نقاط قوتهم ونقاط ضعف المنافس، وشدد على ضرورة حسم المباراة لصالحهم.

حيث قد أعلن الاتحاد المصري عن تأجيل الجولة السادسة من الدوري وعدد من الجولات الآخرى وذلك بسبب ارتباطات المنتخب الوطني للسيدات بمباراتين وديتين أمام الأردن الشهر الجاري.

حيث تم تأجيل الجولات بداية من الأسبوع السادس وحتى الأسبوع التاسع من عمر الدوري المصري للسيدات، على أن تنطلق الجولة السادسة من الدوري يوم الجمعة المقبل الموافق 11 إبريل.