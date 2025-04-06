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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الانجليزى.. سون يقود توتنهام لمواجهة ساوثهامبتون

توتنهام
توتنهام
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أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ساوثهامبتون، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الأنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالى:
حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.
خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، بن دافيز، دجد سبينس.
خط الوسط: لوكاس بيرجفال، رودريغو بيتانكور، جيمس ماديسون، بيرنان جونسون.
خط الهجوم: هيونغ مين سون، دومينيك سولانكي.

ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 16 من ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 34 نقطة، بينما يقع فريق ساوثهامبتون فى قاع ترتيب جدول البريميرليج برصيد 10 نقاط.
 

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