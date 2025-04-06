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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية.. سموحة 2006 يتغلب على العربان بثلاثية بدوري الجمهورية

لاعبات سموحة بالكرة
لاعبات سموحة بالكرة النسائية
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حقق فريق الكرة النسائية لنادي سموحة مواليد 2006  فوزا ثمينا على فريق العربان بالغردقة في دوري الجمهورية. 

حيث انتهت المباراة التي جمعت فريقي سموحة لكرة القدم النسائية مواليد 2006 وفريق العربان بالغردقة بنتيجة 1/3 و التي أقيمت على ملعب سموحة، وذلك ضمن منافسات دوري الجمهورية للآنسات.

وسجلت أهداف سموحة كل من “ ريماس أحمد ”هدف" - لامار أبو ضيف “هدفين” "

ويضم الجهاز الفني والإداري كلا من المدير الفني إسماعيل عبد العزيز - المدرب العام ريم عمر -مدرب الحراس إسلام زكريا -مدرب الأحمال محمد-   الإدارية شيماء صادق- إصابات ملاعب ولاء قاطون  - رئيس القطاع صلاح الناهي - نائب رئيس القطاع محمود البنداري - المدير الإداري داليا أبو العنين.

الكرة النسائية دوري الجمهورية سموحة منافسات دوري الجمهورية للآنسات