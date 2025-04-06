الكرة النسائية.. سموحة 2006 يتغلب على العربان بثلاثية بدوري الجمهورية

حقق فريق الكرة النسائية لنادي سموحة مواليد 2006 فوزا ثمينا على فريق العربان بالغردقة في دوري الجمهورية.

حيث انتهت المباراة التي جمعت فريقي سموحة لكرة القدم النسائية مواليد 2006 وفريق العربان بالغردقة بنتيجة 1/3 و التي أقيمت على ملعب سموحة، وذلك ضمن منافسات دوري الجمهورية للآنسات.

وسجلت أهداف سموحة كل من “ ريماس أحمد ”هدف" - لامار أبو ضيف “هدفين” "

ويضم الجهاز الفني والإداري كلا من المدير الفني إسماعيل عبد العزيز - المدرب العام ريم عمر -مدرب الحراس إسلام زكريا -مدرب الأحمال محمد- الإدارية شيماء صادق- إصابات ملاعب ولاء قاطون - رئيس القطاع صلاح الناهي - نائب رئيس القطاع محمود البنداري - المدير الإداري داليا أبو العنين.