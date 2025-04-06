وفاة الملياردير السكندرى ميشيل أُحد.. أشهر امبراطور سيارات فى مصر

الأحد 06/أبريل/2025 - 02:31 م

ودعت الإسكندرية اليوم الملياردير ميشيل أٌحد، أشهر تاجر سيارات في مصر، وأغنى أغنياء عروس البحر المتوسط، وذلك بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في محافظة الإسكندرية.

وميشيل أحد، هو رجل الأعمال السكندري كان تاجر أدوات كهربائية بشارع السبع بنات بالإسكندرية ومناطق أخرى وصاحب توكيل ومصانع Bticino فى مصر ويمتلك مجموعة نادرة من السيارات تشمل ماركات رولز رويس وبوجاتى وفيرارى، وهو أيضا صاحب أشهر جراج فى الإسكندرية.

وأعلنت أسرة رجل الأعمال الراحل في نعيها: "فقدت أسرتنا اليوم أحد أروع أركانها، الإنسان ذو النفس الجميلة والروح الرائعة. نعم الأخ وصديق عمر مفعم بالمحبة والتقدير. إلى رحاب الله مصحوبًا بدعواتنا لك بالرحمة ونِعم السكن وحسن المآب. ميشيل أحد، الله يرحمك، سنفتقدك كثيرًا".