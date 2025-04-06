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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزي.. تشكيل هجومي لبرينتفورد من أجل نزع الثلاث نقاط من تشيلسي

برينتفورد
برينتفورد
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أعلن توماس فرانك المدير الفنى لفريق برينتفورد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب "غريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق برينتفورد كالتالى:
حراسة المرمى: مارك فليكين.
خط الدفاع: كريستوفر اجر، ناثان كولينز، سيب فان دن بيرج.
خط الوسط: كريستيان نورغارد، يغور يارموليوك، ميكيل دامسغارد، كيفن شايد.
خط الهجوم: بريان مبيومو، يوان ويسا، كين لويس بوتر.
ويحتل فريق تشيلسى المركز الرابع فى ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 52 نقطة، بينما يقع فريق برينتفورد فى المركز الـ 12 برصيد 41 نقطة.

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