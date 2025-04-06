ليس فينا من ينسى.. ولا من يفرّط.. ولا من يخاف

الأحد 06/أبريل/2025 - 03:10 م

في لحظات لا يُقاس فيها الكلام بعدد كلماته، بل بوزن ما بين السطور، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يكفي لتسكن به القلوب وتطمئن به العقول. لم يكن الحديث مجرد طمأنة عابرة، ولا استدعاءً للإيمان كنوع من الخطابة، بل كان بمثابة إعلان داخلي – صلب – بأن مصر تعرف تمامًا من تكون، وتعرف من الذي يحاول أن يختبر صبرها أو يدفعها إلى الحافة.

نعم، مصر تعرف. تعرف أنها الآن في قلب عاصفة إقليمية لا تهدأ، تتجاذبها طموحات القوى، وضغوط الحسابات، وأوهام التاريخ التي يريد البعض إعادة رسمها على خرائط جديدة، يخطّها الحبر الأمريكي وتُمرّرها أدوات احتلال لا تعرف للكرامة معنى.

ومع ذلك، كانت الرسالة واضحة: اطمئنوا. لا أحد يستطيع أن يفرض على مصر خيارًا لا تريده. لا أحد يمكنه أن يُرغم هذه الأمة على أن تمحو ذاكرتها، أو أن تقايض أمنها القومي بمصالح الآخرين.

هناك من يتحدث عن «بدائل»، عن «حلول» لقضية تهدد الأرض والهوية في آنٍ واحد. هناك من يرى أن التهجير حل، وأن تذويب الحق الفلسطيني في الجغرافيا العربية انتصار. لكن مصر – التي دفعت من دمها في كل حروب المنطقة – لا تقبل أن تكون ممرًا للهزيمة، أو حضنًا يُغطي على جريمة عمرها أكثر من سبعين عامًا.

حديث الرئيس كان إعلانًا مصريًا نقيًا بأن الثوابت لا تتغير. بأن سيناء – التي رُويت بدماء آلاف المصريين – لن تكون ورقة مساومة. بأن الدولة المصرية لا تغمض عينيها، بل ترى كل شيء، وتُدير معاركها بهدوء القوي، لا بصخب العاجز.

المتغيرات في الإقليم كثيرة. والضغوط أكبر من أن تقال على الشاشات. لكن الثابت الوحيد هو أن مصر تملك القرار، وتدرك الخط الأحمر. لا مجال لأن نُخدع، أو أن نتورط في ترتيبات لا تخدم إلا الاحتلال ومن يُطبّع معه.

حين قال الرئيس «محدش يقدر يعمل حاجة بفضل الله»، لم يكن يوجّه حديثه فقط إلى الشعب، بل إلى الخارج أيضًا، إلى من يظنون أن مصر يمكن أن تخضع لحسابات المال أو الضغوط الدولية. الرسالة هنا مضمونة الوصول: نحن نحكم قرارنا، ولا أحد يفرض علينا إرادة ليست من نسيجنا.

أي محاولة للزج بمصر في مشهد يُفرغ القضية الفلسطينية من معناها، ستكون خاسرة.. مصر ليست من تفتح بواباتها لتكون وطنًا بديلًا، ولا من تُلبس الكرامة ثوب "الإنسانية المزيفة" التي تروّج لها بعض العواصم تحت لافتة "السلام".

سيناء ليست صحراء مهجورة. وسكان غزة ليسوا عبئًا علينا، بل أهلًا لنا، نُناصرهم دون أن نفرّط في ذرة من تراب الوطن. فمن يحب فلسطين بحق، لا يطلب من مصر أن تُفرّط، بل يقف معها ليحمي السيادة من العبث، كما يحمي الحق من التصفية.

التهجير مشروع صامت، يُعاد تسويقه كلما اشتدت المعارك. لكن مصر، بما تمثله من ثقل وتاريخ وموقع، هي الجدار الأخير أمام هذا المشروع. ولو سقط هذا الجدار، سقطت فكرة الوطن العربي ككل. لهذا فكل ما يقوله الرئيس – ولو كان بعبارات بسيطة – هو في الحقيقة تعبير عن معركة وعي وموقف وثبات.

وفي زمن تُباع فيه القضايا وتُشترى، تظل مصر – برئيسها وشعبها – حجر الزاوية الذي لا يسمح بتغيير قواعد اللعبة. لا أحد يقرر مصير فلسطين إلا الفلسطينيون، ولا أحد يتحدث باسم مصر إلا المصريون.

نحن لا نرتبك، لا نرتجف، لا ننجرّ إلى الفخاخ. نعم، نرى ما يُحاك، ونعرف أن الضغوط ليست فقط سياسية، بل إنسانية واقتصادية ودبلوماسية. ومع ذلك، نرد على كل ذلك بكلمة واحدة: لا.

في وجداننا، لا فرق بين أمن غزة وكرامة مصر. لكننا نعرف أن هناك من يريد أن يضعنا أمام خيارين كلاهما مؤلم: إما أن نبدو متخاذلين، أو أن نتحمّل ما ليس لنا. لكننا – بفضل الله – نملك الطريق الثالث: أن نحمي فلسطين، ونصون مصر.

كل من راهن على أن مصر قد تتنازل – ولو مرة – لم يقرأ التاريخ جيدًا. لم يعرف ما معنى أن تكون الدولة متجذرة في الحضارة. لم يفهم أن في قلب هذا الوطن عروقًا من الكرامة لا تسمح له بالتورط في أي صفقة تُملى من الخارج.

مصر ليست جدارًا يُحاصَر به أهل فلسطين، ولا ساحة يتم فيها إسقاط القضية تحت شعارات مضللة. مصر وطن كبير، لكنه لا يتسع للخذلان. وطن كريم، لكنه لا يمد يده إلا بإرادة مستقلة.

من هنا، فإن كلمات الرئيس لم تكن فقط طمأنة، بل كانت إعلانًا للعالم: مصر بخير، لأنها تعرف متى تقول لا. وتقولها بثبات، دون أن ترفع صوتها. فالصوت ليس هو ما يُسمع في القاعة، بل ما يُترجم على الأرض.

في النهاية، نقولها بصدق:

لا تقلقوا، لأن في مصر من لا ينام.

لا تخافوا، لأن في هذا البلد من لا يساوم.

ولا تترددوا، لأن الرئيس الذي قال "بفضل الله" لا يحتمي إلا بالله، ولا يستند إلا إلى إرادة شعبه.