محافظ المنوفية : 13 صومعة بسعة تخزينية تزيد عن 135 ألف طن لمحصول القمح

تزامنا مع استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال الموسم الزراعي لحصاد وتوريد محصول القمح لهذا العام 2025 بمختلف قرى ومراكز المحافظة باعتباره محصولاً استراتيجيا هاماً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن إجمالي مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت (13) موقع ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 135 ألف طن ، مشدداً على رفع درجة الاستعداد التام وجاهزية جميع الصوامع لموسم التوريد ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول وتحقيق المستهدف.

هذا وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن مواقع التخزين تنوعت ما بين (8) مراكز تجميع تابعة للبنك الزراعي المصري و(5) مواقع تخزين وتجميع لشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا وجنوب القاهرة والقابضة للصوامع والتخزين، لافتا إلى تشكيل لجان ميدانية لمتابعة إحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح وحملات توعية للمزارعين لتشجيعهم وتحفيزهم على التوريد على مستوى المحافظة.

هذا وشدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومي بالكميات التي يتم توريدها، مؤكداً بأن الدولة تولى اهتماما بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.