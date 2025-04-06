الثلاثاء.. تكريم الموسيقار الأسطوري ميكيس ثيودوراكيس في أمسية يونانية بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع السفارة اليونانية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية حفلاً للأوركسترا السيمفونى الوطنى للإذاعة والتليفزيون اليوناني (ERT) بقيادة ميخاليس أكونومو بمناسبة اليوم الوطنى لليونان وإعلان ٢٠٢٥ عامًا لتكريم المؤلف الموسيقى اليونانى الأسطورى ميكيس ثيودوراكيس وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء ٨ أبريل على المسرح الكبير .

يشارك فى الحفل الميتزوسوبرانو نيفيلى كوتسيلى وكورال أكابيلا التابع لأوركسترا القاهرة السيمفونى تدريب مايا جيفينريا

ويتضمن العمل الأيقونى للموسيقار العالمى ثيودوراكيس (زوربا اليونانى) .

يشار أن ميكيس ثيودوراكيس أحد أبرز رموز الموسيقى فى اليونان والعالم وأحد أعمدة الثقافة الإنسانية فى القرن العشرين ، ولد عام ١٩٢٥ ورحل فى سبتمبر ٢٠٢١ ، جمع في مسيرته بين عبقرية التأليف الموسيقى والنضال الوطنى والفكرى حيث قدّم أعمالًا أوركسترالية وموسيقى تصويرية لأفلام عالميةوكان أبرزها زوربا اليونانى ، وإمتد تأثيره إلى ميادين السياسة حيث لعب دورًا محوريًا في مقاومة الديكتاتورية العسكرية التي حكمت اليونان فى الستينيات، وكان صوته معبرًا عن الشعب اليونانى في الداخل والخارج، نال تقديرًا عالميًا واسعًا إذ حصل على العديد من الجوائز الدولية وكرّمته أكبر المؤسسات الثقافية حول العالم منها جائزة من هيئة اليونيسكو بعنوان "الموسيقى الدولى لعام ٢٠٠٥ .