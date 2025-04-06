محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس

أصدرالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،توجيهاته برفع درجة استعدادات القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرارالأحوال الجوية،وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء وفي ضوءإعلان هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وغيرها من مناطق الجمهورية،ينجم عنها انخفاض الرؤية الأفقية ونشاط قوى للرياح يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وذلك في الفترة من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل الدائم مع مركز السيطرة الموحد وغرفة عمليات المحافظة،والتعامل العاجل مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ، خاصة شركات المرافق للتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات قد تحدث على أعمدة الكهرباء والطرق وأية تأثيرات على محطات المياه وغيرها من المرافق.

ووجه المحافظ مسؤولي الإعلانات ورؤساء المدن بالتنسيق مع أصحاب وشركات الدعاية الإعلانات في الشوارع والميادين للتعاون في تأمنيها ، بجانب تكليف مسؤولى قطاع الكهرباء بمراجعة الأعمدة والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار وإيجاد حلول بديلة حالة قطع الخدمة وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية ، مطالبا المواطنين بالحرص و الابتعاد عن أية مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بهبوب الرياح

هذا بالإضافة إلى تكليف التنفيذيين بالأجهزة والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من جاهزية المعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، مع رفع درجة الاستعداد في القطاع الصحي وتكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ، فضلاً عن مراجعة توزيع معدات الإنقاذ السريع وسيارات الحماية المدنية واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات لحين انتهاء موجة الطقس الخاصة بالتغير في الأحوال الجوية.