الدورى الانجليزى.. نكونكو ومادويكى يقودان تشيلسى لمواجهة برينتفورد

أعلن إينزو ماريسكا المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برينتفورد، وذلك بعد قليل على ملعب "غريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جاميس، توسين أدارابيويو، تريفوه تشالوباه، مالو غوستو.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كيرنان ديوسبري هال، إنزو فرنانديز، جادون سانشو.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو، نوني مادويكي.

ويحتل فريق تشيلسى المركز الرابع فى ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 52 نقطة، بينما يقع فريق برينتفورد فى المركز الـ 12 برصيد 41 نقطة.