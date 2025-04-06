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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير بني سويف يجتمع بلجنة متابعة مشروعات الصرف الزراعي المُغطى وصيانة المساقى والمجاري المائية

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام ببني سويف
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عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت ، اجتماعاً بحضور اللجنة المُشكلة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف االمُغطى للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة

 ناقش السكرتير العام ما قامت به اللجنة خلال الفترة الأخيرة،ومتابعة مستجدات وسير العمل في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى، حيث تم عرض تقرير عن مشروعات الصرف المنفذة،والمستحقات الخاصة بالصرف المغطى التي تم تنفيذها خلال العام الحالي والأعوام السابقة،والوقوف على المديونيات المستحقة، لتذليل أي عقبات لزيادة التحصيل عن تلك المشروعات

 حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من مسؤولى الجهات المعنية من الري ،الزراعة، المساحة،الضرائب العقارية، الصرف الزراعي وتفتيش تطوير ري بني سويف، مركز المعلومات واتخاذ القرار بالمحافظة

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