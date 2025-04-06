14 أبريل.. معسكر مغلق للمنتخب الوطني للكرة النسائية للصالات استعدادا لأمم إفريقيا

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية داخل الصالات بقيادة نادر رشاد، إقامة معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 ابريل الجاري استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التى ينظمها الاتحاد الافريقي لأول مرة وتستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 ابريل، بمشاركة 9 منتخبات هى مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا- السنغال - تنزانيا، ويتأهل منها الأول والثاني فقط لنهائيات كأس العالم بالفلبين في نوفمبر المقبل.

ينتظم في المعسكر 16 لاعبة، وفضل الجهاز الفنى الاكتفاء بالتدريبات الفنية وعدم خوض مباريات ودية قبل السفر مباشرة تجنبا لحدوث إصابات.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطنى يقع في مجموعة تضم معه منتخبا أنجولا وغينيا.