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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

المستشار محمود فوزي: دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة صائبة ومطلوبة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
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قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القانون علم والمسألة خاضعة للمجتمع واحتياجاته.

وأضاف "فوزي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة معدة من اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883من حيث الشكل القانوني: "يجوز إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده، وهذا يدرس في علوم القانون، لافتا إلى أن توحيد الأطر التشريعية من موجبات التشريع ".

وتابع الوزير محمود فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "من حيث الشكل فدراسة الأثر التشريعى المقدمة صائبة، ولكن من المهم عند دراسة الأثر التشريعي، وجاءت في وقتها ومطلوبة ودائما مجلس الشيوخ سباق في هذة الأمور". 

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانون الجلسة العامة مجلس الشيوخ لجنة الشئون المالية والاقتصادية