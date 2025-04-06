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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فى تحذير شديد اللهجة .. محافظ أسوان : إزالة الإشغالات بالمراكز والمدن

فى تحذير شديد اللهجة
فى تحذير شديد اللهجة .. محافظ أسوان : إزالة الإشغالات
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أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى تحذير شديد اللهجة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لسرعة إزالة ورفع جميع الإشغالات أولاً بأول من خلال تنظيم الحملات بشكل دورى على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية للقضاء على هذه الظاهرة والتعامل الفورى معها من أجل تفريغ المدن من أى عشوائية وتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين المترددين على الأسواق والشوارع العامة والميادين المختلفة حيث تم التنسيق مع اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن لمشاركة شرطة المرافق والأجهزة الأمنية فى جهود هذه الحملات لتحقيق النتائج المرجوة منها ، وبما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

فى تحذير شديد اللهجة .. محافظ أسوان : إزالة الإشغالات بالمراكز والمدن

وكلف محافظ أسوان بعدم التهاون مع أى إشغالات أو تعديات عشوائية على حرم الطرق حيث يعتبر التعامل معها من أساسيات التقييم لأداء رؤساء المراكز والمدن ، والمعاونين لهم من نوابهم ورؤساء الأحياء ، وسيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال  مكافأة المتميزين ، ومحاسبة المقصريين .

الإغلاق الفورى شهر لأى محلات مخالفة .. ومرور مفاجئ للمحافظ لمتابعة تنفيذ ذلك 

وخلال تعليماته لمسئولى المحليات بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه سيقوم بالمرور المفاجئ على كافة المراكز والمدن لرصد ومتابعة جهود إزالة ورفع الإشغالات بمختلف إشكالها سواء كانت كافتيريات أو مقاهى أو باعة جائلين أو عربات أو فتارين .

وشدد محافظ أسوان على أن يتم الإغلاق الفورى لمدة شهر لأى محلات مخالفة ، مع مصادرة المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

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