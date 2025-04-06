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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مديرية أمن الإسكندرية تشن حملة أمنية مكبرة على النباشين

مديرية أمن الإسكندرية
مديرية أمن الإسكندرية
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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية مكبرة استهدفت النباشين في مناطق وسط المدينة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وبتكليف من اللواء محمد عمارة الحكمدار العام، واللواء محسن عبيدو مساعد المدير للوحدات.

نفذ الحملة قسم شرطة البيئة والمسطحات بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، وجاءت بقيادة العقيد هشام عبد الباعث مأمور القسم، والمقدم هيثم الشيخ وكيل القسم، والرائد محمد بريك، والرائد أحمد من إدارة البحث الجنائي.

وجاءت الحملة استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار ظاهرة النباشين وما يترتب عليها من بعثرة القمامة في الشوارع، مما يُهدر جهود شركة النظافة في الحفاظ على نظافة المدينة. وقد قامت فرق الشركة بجمع المخلفات الناتجة عن أعمال النباشين ونقلها بسيارات الشركة إلى محطات التخلص الآمن، وفقًا للقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية.

ولاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من أهالي المناطق المستهدفة، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود الجهات الأمنية والتنفيذية في التصدي لتلك الممارسات غير القانونية التي تهدد البيئة والصحة العامة.

من جانبه، أكد أحمد شحاتة رئيس المركز الإعلامي بشركة نهضة مصر أن توجيهات الإدارة، برئاسة الأستاذ حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ترتكز على التعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية بالإسكندرية، والعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة وتقديم خدمات ترضي أهالي المدينة.

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