مونيز يقود فولهام أمام ليفربول

أعلن ماركو سيلفا المدير الفنى لفريق فولهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب " كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق فولهام كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: يواكيم أندرسن، كالفين باسي، أنتوني روبينسون، تيموتي كاستاني.

خط الوسط: ساسا لوكيتش، ساندر بيرجي، أليكس إيوبي، أندرياس بيريرا، ريان سيسيغنون.

خط الهجوم: رودريجو مونيز.

ويتصدر فريق ليفربول قمة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

