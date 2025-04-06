للمرة الثانية.. قرار قضائي جديد بشأن سرقة جواهرجي بالعجوزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالعجوزة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من جواهرجي يفيد بقيام مجهولين باقتحام محل الصاغة محل عمله وسرقة مشغولات ذهبية بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.