"هيئة الرعاية الصحية": نستهدف توفير الخدمة الصحية للمواطنين فى كل المناطق الجغرافية

قالت الدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، إن هيئة الرعاية الصحية تستهدف توفير الخدمة الصحية للمواطنين في كل المناطق الجغرافية، بجانب وجود "غرفة المبادرات الرئاسية" في جميع منشآت الرعاية الأولية.

وأضافت الصناديدي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم التعامل مع جميع أنواع المبادرات المقدمة من الدولة، مؤكدًا أن الفحص الشامل يعد جزءًا أساسيًا من هذه المبادرات، حيث يتم إجراؤه لجميع المنتفعين الجدد عند انضمامهم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت أن الفحص الشامل يضم فحوصات طبية شاملة تشمل الفحص السريري والتحاليل المخبرية وأسنان، بالإضافة إلى جمع التاريخ المرضي للمريض، الأمر الذي يساعد في اكتشاف عوامل الخطورة، لافتًا إلى أنه تم إجراء أكثر من 3 ملايين فحص طبي، مما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين.