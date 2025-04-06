محمد صلاح يقود ليفربول لمواجهة فولهام

أعلن آرني سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب " كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان خرافينبيرخ، أليكسيس ماك اليستير، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز.

خط الهجوم: كودي خاكبو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.



ويتصدر فريق ليفربول قمة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز العاشر برصيد 45 نقطة.