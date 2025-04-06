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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يقود ليفربول لمواجهة فولهام

محمد صلاح
محمد صلاح
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أعلن آرني سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب " كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:
حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.
خط الدفاع: إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: ريان خرافينبيرخ، أليكسيس ماك اليستير، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز.
خط الهجوم: كودي خاكبو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.
 

ويتصدر فريق ليفربول قمة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

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