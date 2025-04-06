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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل السلام في مناطق الصراعات حول العالم

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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دعا البابا فرنسيس للصلاة من أجل السلام في أوكرانيا، الشرق الأوسط، السودان، جنوب السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ميانمار وهايتي.


وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين، دعا قداسة البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل إحلال السلام في مناطق الصراعات العالمية ، وأكد على ضرورة إيجاد سبل للسلام في أوكرانيا المتألمة، والشرق الأوسط، والسودان وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار التي تواجه اختبار الزلزال، وهايتي حيث يستشري العنف الذي أسفر عن مقتل راهبتين قبل بضعة أيام.

هذه الدعوات تأتي في إطار جهود البابا المستمرة لتعزيز ثقافة السلام والتضامن في مواجهة التحديات العالمية.

البابا فرنسيس التحديات العالمية السلام فى أوكرانيا