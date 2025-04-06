أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان المهندس عامر أبو حلاوة بتشكيل لجنة فنية لدراسة الأسباب الهندسية لطفح الصرف الصحى المتكرر بمدخل منطقة الكرور لتخفيف المعاناة عن أهالى المنطقة بإيجاد حلول عاجلة وعلمية لإنهاء هذه المشكلة ، مع التشديد على وقف الوصلات العشوائية ، وأيضاً قيام بعض المخربين بإلقاء أحجار ومخلفات فى مطابق شبكة الصرف الصحى مما ينتج عنه إنسداد الخطوط الرئيسية .

تشكيل لجنة فنية لدراسة الأسباب الهندسية لطفح الصرف المتكرر بالكرور في أسوان

جاء ذلك فى إطار سعى المحافظة الجاد لإيجاد حلول جذرية للتحديات والمشاكل اليومية التى تواجه المواطن الأسوانى من أجل تحسين مستوى معيشته والخدمات المقدمة له .

وناشد محافظ أسوان المواطنين بعدم إلقاء أى مخلفات أو عوائق تتسبب فى إنسداد الشبكات سواء الفرعية أو الرئيسية .

المحافظ يشيد بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى للإستجابة الفورية للشكاوى الجماهيرية

وفى نفس السياق أشاد محافظ أسوان بالجهود التى بذلت من الفرق الفنية بالشركة خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك بتدخلها السريع والتجاوب مع الشكاوى الجماهيرية فى أقل من 24 ساعة بقطاعى الصرف الصحى ومياه الشرب للتعامل الفورى مع أى كسورات أو طفح .

ومن جانبه أوضح المهندس عامر أبو حلاوة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان شهدت الأيام الماضية الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بشأن الصرف الصحى داخل مناطق متفرقة على مستوى المحافظة ، ومن بينها عمارات القاهرة والمحمودية والجوزيرة والكرور ومساهمة البحيرة وبركة الدماس وطريق السادات وعزب كيما والسيل الجديد والسيل الريفى .

لافتاً إلى أنه يتم القضاء على مشكلات الصرف الصحى بشكل إستراتيجى بداية من حصر الشكاوى وتصنيفها ، والتعرف على أسباب الطفح والإستعداد الفنى من خلال الأطقم البشرية المختصة ، ويتم توفير المعدات المختلفة لتنفيذ عمليات الشفط والنزح والتسليك الآلى وجاهزيتها والحرص على الصيانة اللازمة لها إستعداداً لمواجهة أى ظروف طارئة ، وكذلك المتابعة الفنية والهندسية لمختلف المحطات والروافع ومنظومة التشغيل والصيانة بها وتوفير إحتياجاتها بالشكل المطلوب ، وهو الذى يتوازى مع أعمال تطهير الشبكات بالمناطق الساخنة .

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