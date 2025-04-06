حصاد أنشطة قصور الثقافة خلال إجازة عيد الفطر

شهدت المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، إقبالا جماهيريا كثيفا على الأنشطة الثقافية والفنية التي قدمت بالقاهرة والمحافظات، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة على مدار أيام عيد الفطر المبارك.

وقدمت الهيئة برنامجا حافلا نفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، شمل مجموعة من الفعاليات التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، وتنوعت ما بين العروض المسرحية والموسيقية والفنون شعبية، بالإضافة إلى الأنشطة المخصصة للأطفال، وأفلام سينما الشعب، في أجواء احتفالية عكست البهجة والفرحة بهذه المناسبة، مما يؤكد الدور الحيوي للثقافة في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الفنون بجميع أنحاء الجمهورية، نوجزها في التقرير التالي.

حفلات وعروض فنية مميزة بمسرح السامر والحديقة الثقافية

في أجواء احتفالية مميزة، شهد مسرح السامر بالعجوزة، عددا من العروض الفنية بمشاركة الفرق التابعة لهيئة قصور الثقافة، بحضور لفيف من القيادات الثقافية والمبدعين والإعلاميين.

وتضمن اليوم الأول عرضا فنيا لفريق كورال بورسعيد، بقيادة المايسترو محمد نصر الدين، قدم خلاله مجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الطربية، بجانب عرض فني لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، تصميم وإخراج إبراهيم عبد المقصود، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات الفلكلورية، منها "الحضرة، غزل فلاحي، وأفراح الحصاد"، إضافة إلى فقرة التنورة وفاصل مزمار بلدي.

وشهد اليوم الثاني عرضا فنيا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تضمن باقة متنوعة من الأغنيات الطربية التي تفاعل معها الحضور، تلاها عرض مميز لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية أطفال بقيادة الفنان محمد عشري.

ونظرا للإقبال الكبير، تم مد الفعاليات ليوم إضافي، حيث شهد اليوم الثالث عرضا غنائيا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد شوقي، تضمن مجموعة من روائع الأغاني، كما أمتعت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، الجمهور بعرض زاخر بالألوان الفلكلورية من خلال التابلوهات الاستعراضية التي تحاكي التراث البورسعيدي الأصيل، منها: "البحرية، أم الخلول، السمسمية، الصيادين، آه يا لالي"، بقيادة الفنان محمد صالح.

كما قدمت فرقة "أجيال لفنون العرائس" بقيادة الفنان عمرو حمزة، على مدار الثلاثة أيام، عروضا فنية لعرائس الماريونت وسط تفاعل كبير من الأطفال وعائلاتهم.

كما قدمت فرق قصور الثقافة عروضا فنية على مسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والتابعة للمركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، منها عرض فني لفرقة أطفال أوبرا عربي تضمن أوبريت "الليلة الكبيرة" بقيادة الفنانة رنا بركات.

بجانب سهرة طربية قدمتها فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، نالت إعجاب الجمهور.

فعاليات متنوعة لأطفال المناطق الجديدة الآمنة

نظمت هيئة قصور الثقافة بدءا من ثاني أيام العيد، فعاليات متنوعة، ضمن برنامج "العيد فرحة" في إطار المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، وذلك في أحياء: المحروسة، معا، أهالينا، الأسمرات والخيالة.

وشملت الفعاليات لقاءات تثقيفية حول آداب عيد الفطر، قدمتها د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف على المشروع الثقافي، وأخرى توعوية بمشاركة عدد من المتخصصين، بالإضافة إلى عرض التنورة والأراجوز، ورش حكي بالصلصال، رسم على الوجه، ومجموعة من الورش الفنية والحرفية منها ماسكات من الفوم، وألعاب للأطفال باستخدام الفوم جليتر، بالإضافة إلى ورش مشغولات يدوية بالخرز الملون.

إقبال كبير على سينما الشعب

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ثلاثة أفلام جديدة من أفلام موسم العيد بالمواقع الثقافية التابعة، وذلك بـ ١٦ محافظة، بسعر موحد 40 جنيها للتذكرة.

وجاء الإقبال كبيرا منذ الساعات الأولى لأول أيام العيد في العديد من المواقع ومنها: قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الزقازيق، مسرح 23 يوليو بالمحلة، المركز الثقافي بطنطا، وقصر ثقافة القناطر الخيرية.

والأفلام هي: "نجوم الساحل"، وعرض بكل من: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، المركز الثقافي بطنطا، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة ببا ببني سويف، وقصر ثقافة أسيوط.

فيلم "الصفا الثانوية بنات" عرض في كل من: قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة قنا.

أما فيلم "سيكو سيكو" عرض في كل من: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، سينما هيبس بالوادي الجديد، وقصر ثقافة قنا.

حفلات مجانية متنوعة بالمحافظات

إقليم القناة وسيناء الثقافي

قدمت الهيئة فعاليات متنوعة بمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافي، "الإسماعيلية، السويس، وجنوب سيناء".

وشهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بالإسماعيلية، احتفالية تضمنت فقرة اكتشاف مواهب، ورسم على الوجه، وعروض فنية لفرقة مسرح العرائس.

وفي محافظة السويس، شهد نادي هيئة قناة السويس ببور توفيق، عدة فعاليات على مدار يومين تضمنت رسم على الوجه، عرض فني لفرقة السويس للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد عدوية، قدمت خلاله استعراضات فنية من التراث السويسي على أنغام السمسمية وسط تفاعل كبير من الحضور، بالإضافة إلى عرض فني لفريق كورال السويس بحضور هويدا طلعت، المشرف على فرع ثقافة السويس.

وفي محافظة جنوب سيناء، شهد المسرح الصيفي بالطور عروضا فنية لفرقتي الطفل للفنون الشعبية، وتلقائيين الطور (أطفال)، وشهد مسرح السلام بشرم الشيخ، عرضا غنائيا مبهرا لفريق كورال شرم الشيخ، بقيادة الفنان عمر عدلي، تضمن باقة من الأغاني الطربية والوطنية، بحضور مبروك الغمريني، رئيس مجلس المدينة، والشاعرة أميمة إسماعيل مدير قصر ثقافة شرم الشيخ.

كما قدمت فرقة أطفال شرم للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد الدهشان، باقة منتنوعة من الفقرات الفلكلورية، بحضور مجدي أبو الفتوح، نائب رئيس المدينة.

وفي مركز التنمية الشبابية بمدينة أبو زنيمة، قدمت مواهب بيت الثقافة أغان متنوعة، وقصائد شعرية، بالإضافة إلى فاصل من المديح، بحضور اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس المدينة، وفاطمة جعفر مدير بيت ثقافة أبو زنيمة.

أما مسرح نادي الشرطة بمدينة الطور، استقبل عرضا فنيا لفرقة أطفال الطور للفنون بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، تضمن فقرات استعراضية من التراث الشعبي، بجانب فقرة التنورة المميزة.

إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

شهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات: "القاهرة، القليوبية، الفيوم، وبني سويف"، عدة فعاليات انطلقت من محافظة القاهرة، مع حفل فني في ثاني أيام عيد الفطر، بقصر ثقافة روض الفرج، لفريق الكورال لذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة المايسترو عادل مدبولي، تضمن مجموعة متنوعة من الأغاني الطربية، تلاه فقرة تنورة، وورش فنية متنوعة، ورسم على الوجه وورش للتلوين، بحضور محمد الشحات مدير القصر.

وفي محافظة القليوبية، أقيم حفلا فنيا على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، أحيته فرقة القناطر للموسيقى العربية، وتغنت خلاله بباقة متنوعة من الأغاني الطربية بقيادة المايسترو حسن الكومي، وسط تفاعل كبير من الجمهور. كما شملت الفعاليات ورشة فنية للأطفال، وأمسية شعرية.

كما أقام بيت ثقافة شبين القناطر، احتفالية لرواد مركز شباب نوى، تضمنت ورشة رسم تصميم لوحات فنية بمرسم الطفل، أعقبها لقاء عن مظاهر الاحتفال بالعيد، واختتمت بعرض فني لفرقة الآلات الشعبية بقيادة الفنان عادل فريد.

وفي بيت ثقافة الخانكة، عقد لقاء تحدث خلاله الشاعر محمد كامل، عن العادات والتقاليد المرتبطة بالعيد في مصر والوطن العربي، تلاه ورشة فنية وعروض للموهوبين، بجانب لقاء شعري بمشاركة أعضاء نادي الأدب.

وفي الفيوم، شهد نادي المحافظة حفلا فنيا تضمن عرضا لفرقة عرب الفيوم للفنون الشعبية بقيادة الفنان عادل ربيع، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني البدوية المتنوعة بين الموال والدبكة والمجرودة، بالإضافة إلى فقرات استعراضية على أنغام والمزمار الصعيدي.

كما قدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين وصلة طربية مميزة، وسط تفاعل الجمهور، واختتم الحفل بعرض مسرح عرائس عن مظاهر فرحة العيد. أما مسرح مجلس المدينة استقبل عرض مسرح الطفل "حلم فصيح" إخراج عيد عثمان.

وفي محافظة بني سويف أقيمت احتفالية في ثالث أيام العيد، بقصر ثقافة بني سويف، تضمنت معرضا فنيا، لقاء شعريا، وعرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية لذوي الهمم شمل باقة متنوعة من الاستعراضات والغناء، تدريب الفنان وائل عيد.

إقليم غرب ووسط الدلتا

قدم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، فعاليات مكثفة، بمحافظات: "البحيرة، الإسكندرية، والمنوفية"، منها احتفالية بقصر ثقافة الشاطبي في ثالث أيام العيد تضمنت لقاء بعنوان "ماذا بعد رمضان" تحدث خلاله الشيخ مصطفى عبد العليم، من منطقة وعظ الإسكندرية، عن مظاهر الاحتفال بالعيد والقيم المستفادة من شهر رمضان الفضيل، تلاه أمسية شعرية، ورشة تصميم لوحات فنية بالألوان الفلوماستر، ومسابقة ثقافية، واختتمت بعرض فني لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية بقيادة الفنانة سمر القصاص، تضمن مجموعة مميزة من التابلوهات الاستعراضية وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتواصلت الأجواء الاحتفالية بالثغر مع عرض فني لفرقة الإيقاعات الشرقية بقصر ثقافة الأنفوشي، تضمن ميدلي غنائي في أداء جماعي، وسط تفاعل كبير من جمهور المسرح الذي امتلأ عن آخره ورفع شعار كامل العدد.

وشهد الجزء الثاني من الحفل، فقرة عزف منفرد وباقة متميزة من الأغنيات التي تعتمد على الإيقاع بقيادة المايسترو عزت بسيوني.

وفي محافظة المنوفية، وتحديدا بقصر ثقافة شبين الكوم، أقيمت احتفالية شملت فقرات استعراضية متنوعة لمواهب القصر، بالإضافة إلى فقرة إلقاء شعر، وتقديم مشاهد تمثيلية، ورشة رسم عن مظاهر الاحتفال بالعيد، عرض مسرح عرائس، وأناشيد دينية.

ونظم بيت ثقافة ميت أبو الكوم، عدة فعاليات منها فقرة إنشاد ديني، ورش فنية وأشغال يدوية، رسم على الوجه، ومسرح عرائس

مما أضفى جوا من البهجة والفرح على الأطفال.

هذا بالإضافة إلى اللقاءات التثقيفية وورش الحكي حول أهمية صلة الرحم بكل من بيت ثقافة الروضة، وبيت ثقافة بركة السبع.

أما في محافظة البحيرة، شهد قصر ثقافة وادي النطرون عرضا فنيا لفريق التحدي لذوي الهمم، بقيادة الفنان مصطفى عبده، تضمن

مجموعة من الفقرات الاستعراضية التي أبهرت الجمهور، منها: "الفرح الإسكندراني، بنات إسكندرية، الصعيدي، والتنورة التراثية".

بالإضافة إلى عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية، قدمت خلاله الفرقة فقرات استعراضية متميزة مستوحاة من التراث الشعبي، منها: "الليلة الكبيرة، إسكندرية، والصعايدة"، وسط تفاعل جماهيري كبير.

إقليم جنوب الصعيد

نظم فرع ثقافة الأقصر، احتفالية بساحة أبو الحجاج، وسط حضور جماهيري كبير، قدمت خلالها فرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب باقة من الأغاني الطربية، بجانب عرض فني لفرقة الطفل للفنون الشعبية بقيادة المدرب علي جبريل، شمل مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من التراث، منها "الصعيدي، الكف، والتنورة التراثية".

كما شملت الاحتفالية أيضا لقاء شعريا وعرض مسرح عرائس، وورش رسم وأشغال يدوية واختتمت بتوزيع جوائز عينية على الأطفال.



إقليم شرق الدلتا

قدمت الهيئة في محافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي، أنشطة متنوعة، بدأت في ثاني أيام عيد الفطر، حيث شهدت محافظة الشرقية، احتفالية بقصر ثقافة ديرب نجم، تضمنت ورشا فنية، فقرة عرائس ماريونت، واكتشاف مواهب، بجانب عروض الأراجوز، وعرض مسرحي بعنوان "قميص السعادة"، تأليف السيد حافظ، وإخراج مهدي يحيى.

أما الحديقة المركزية بدمياط الجديدة، استقبلت عروضا فنية على مدار يومين لفرقة كفر سعد للموسيقى والغناء الشعبي، قدمت خلاله باقة من الفقرات التي تمزج بين الفلكلور الشعبي والإنشاد الديني، وسط تفاعل جماهيري كبير.

إقليم وسط الصعيد

ونفذ إقليم وسط الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات: "المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، وأسيوط"، برنامجا مميزا انطلقت فعالياته من محافظة سوهاج، مع احتفالية نظمها قصر ثقافة سوهاج بمعهد الأورام، لدعم الأطفال نفسيا ووجدانيا.

شملت الاحتفالية ورشا فنية للأطفال، فقرة رسم على الوجوه، بالإضافة إلى ورش حكي، مسرح عرائس وفقرات ترفيهية وغنائية متنوعة.

وفي اليوم الثاني نفذ القصر احتفالية فنية بدار المسنين تضمنت فقرات للإنشاد الديني والأغاني التراثية، كما أقيمت محاضرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، قدّمتها الداعية سميحة المقدام بعنوان "مظاهر الاحتفال بالعيد".

وشهد اليوم الثالث احتفالية بمدينة الملاهي، لأطفال مؤسسة البنين بالكوثر، شملت فقرات للبلياتشو، وعروضا للإنشاد الديني، وأغاني العيد، مسرح العرائس بعنوان "العيد فرحة"، إلى جانب مجموعة من الورش الفنية للأطفال، وورش حكي باستخدام الصور الملونة.

واختتمت بفقرة اكتشاف مواهب، ومسابقة ثقافية وتوزيع جوائز عينية على الفائزين.

وفي محافظة المنيا قدمت عروض فنية بالنادي الرياضي، بمشاركة كورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، وذلك في ثاني أيام العيد.

وشهد اليوم الثالث عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو بليغ حمدي، تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية والطربية، كما تألقت فرقة الفنون الشعبية، بقيادة المدرب سيد توني، بتقديم مجموعة من التابلوهات والاستعراضات التراثية، منها "السحجة، الآلاتية، وسامر التحطيب".

وفي محافظة الوادي الجديد، قدمت فرقة موط للفنون التلقائية عرضا فنيا من الفلكلور الواحاتي في اليوم الأول، بمركز التنمية الشبابية تلاه اسكتش مسرحي، وورشة فنية للأطفال بعنوان "أهلا بالعيد"، بجانب فقرة رسم على الوجه وعرض مسرح عرائس.

كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة في اليوم الثاني، فقرات متنوعة للموهوبين وعرضا فنيا لفرقة التلقائيين.

أما في محافظة أسيوط، نظمت مكتبة المنفلوطي العامة احتفالية في ثالث أيام عيد الفطر، بمركز شباب حي السلام، تضمنت ورشا فنية للأطفال، فقرة رسم على الوجه، بجانب ورشة حكي وعروض ماسكات العرائس، مسابقات ثقافية وتوزيع جوائز عينية على الفائزين، وسط أجواء من البهجة والفرحة. واختتمت الفعاليات بتقديم باقة من التابلوهات والعروض التراثية المتميزة.

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